Жители Шилова пожаловались на отсутствие уличного освещения на одной из улиц

В поселке Шилово жители сообщили о проблемах с уличным освещением на участке улицы Рязанской — от поворота на Хлебозавод до автосервиса. По словам местных жителей, фонари не работают уже около месяца. Три недели назад они направили заявку в МУПТЭС, однако, как утверждают авторы обращения, реакции до сих пор не последовало.

В поселке Шилово жители сообщили о проблемах с уличным освещением на участке улицы Рязанской — от поворота на Хлебозавод до автосервиса. Об этом они написали в соцсетях.

По словам местных жителей, фонари не работают уже около месяца. Три недели назад они направили заявку в МУПТЭС, однако, как утверждают авторы обращения, реакции до сих пор не последовало.

Жители отмечают, что по этому маршруту часто ходят, в том числе, несовершеннолетние, и просят администрацию оперативно устранить неисправность.