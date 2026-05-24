Жители Рязани сообщили об агрессивной собаке в Олимпийском городке

Жители района Олимпийский городок в Рязани рассказали о собаке, которая, по их словам, представляет опасность для окружающих. По словам очевидцев, во время прогулки бойцовская собака напала на другого пса и загрызла его. На опубликованных кадрах видна окровавленная пасть животного. Местные жители утверждают, что владелец не вмешался в происходящее и не попытался остановить животных.

Горожане просят обратить внимание на ситуацию и проверить действия хозяина собаки, опасаясь, что в дальнейшем пострадать могут прохожие.