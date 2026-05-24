Жители Рязани пожаловались на разбитые дороги
Жители Рязани сообщили о неудовлетворительном состоянии дорог на улицах 2-й, 4-й и 7-й Полевой переулок. По словам горожан, они обращаются в администрацию уже более 10 лет, однако, как утверждают авторы жалобы, получают лишь отписки и отказ в ремонте. Местные жители отмечают, что дорога находится в таком состоянии, что фактически ее не видно, и иронизируют, что «дорога есть, но ее нет».
«На салюты, праздники и фестивали деньги есть, а на ремонт дороги (хотя бы отходами асфальтовой крошкой) средств нет», — жалуются рязанцы.