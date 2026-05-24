Жители Канищева обратили внимание на горы мусора возле дома

Жители Рязани сообщили о переполненных мусорных баках возле дома № 4к1 на улице Интернациональной. Пост с фотографиями появился в соцсетях. На кадрах видно, что контейнерная площадка переполнена, а мусор разбросан вокруг баков. По словам местной жительницы, такая ситуация сохраняется уже около недели. Она также утверждает, что уборку подъездов в доме в последний раз проводили в январе. «За что только деньги платим», — возмутилась автор обращения.