В Скопинском районе разбился 31-летний мотоциклист

В Скопинском районе Рязанской области вечером 23 мая произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Авария случилась примерно в 19:15 на 11-м километре дороги «Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области». По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла Yamaha съехал с дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.