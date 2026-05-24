В Скопинском районе разбился 31-летний мотоциклист
В Скопинском районе Рязанской области вечером 23 мая произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Авария случилась примерно в 19:15 на 11-м километре дороги «Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области». По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла Yamaha съехал с дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.