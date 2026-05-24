В Шилове и поселке Прибрежный 25 мая отключат электричество

В Шиловском районе 25 мая пройдут плановые отключения электроэнергии. В поселке Шилово свет отключат с 9:00 до 12:00 из-за замены ввода на СИП. Ограничения коснутся следующих адресов: улица Приокская, дома № 3-19 и № 10-24; улица Исаева, дом № 3; магазин «Мандарин»; Рыбхоз. Также 25 мая с 9:00 до 17:00 электричество отключат в поселке Прибрежный. Под ограничения попадут: улица Зеленая, дома № 2-15; улица Береговая, дома № 4, 5 и 7.

В Шиловском районе 25 мая пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Шиловском РЭС.

В поселке Шилово свет отключат с 9:00 до 12:00 из-за замены ввода на СИП. Ограничения коснутся следующих адресов:

улица Приокская, дома № 3-19 и № 10-24;

улица Исаева, дом № 3;

магазин «Мандарин»;

Рыбхоз.

Также 25 мая с 9:00 до 17:00 электричество отключат в поселке Прибрежный. Под ограничения попадут:

улица Зеленая, дома № 2-15;

улица Береговая, дома № 4, 5 и 7.

Кроме того, в этот период возможно кратковременное отключение света в населенном пункте Борки. Работы связаны с подключением новой СТП мощностью 40 кВА.

По вопросам жители могут обратиться к диспетчеру Шиловского участка ПАО «РЭСК» по телефону: +7 (49136) 2-17-04.