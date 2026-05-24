В Рязанской области засняли домового сыча, живущего в стене дома

В Рязанской области заметили самку домового сыча по кличке Марта, которая пряталась прямо в стене дома. На кадрах видно, как сыч выглядывает из отверстия между кирпичами и внимательно наблюдает за происходящим вокруг. По словам орнитолога, Марта живет на одной из ферм вместе с парой домовых сычей. Птицу удалось увидеть во время экскурсии по югу Рязанской области.

«Любопытная Марта покорила наши сердца», — рассказала Алена Фионина.

Фото: Алена Фионина.