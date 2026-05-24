В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за ухудшения погоды. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону. В ближайший час и до конца суток 24 мая, а также в течение суток 25 мая в регионе местами ожидаются грозы и кратковременные ливни. При грозах порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Жителей просят соблюдать меры безопасности: не находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, а также по возможности ограничить пребывание на улице.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за ухудшения погоды. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

В ближайший час и до конца суток 24 мая, а также в течение суток 25 мая в регионе местами ожидаются грозы и кратковременные ливни. При грозах порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Жителей просят соблюдать меры безопасности: не находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, а также по возможности ограничить пребывание на улице.

В МЧС рекомендуют заранее подготовить фонари на случай отключения электричества и не использовать открытый огонь для освещения. В экстренных ситуациях следует звонить по телефонам 101 или 112.