В Рязани раскрыли кражу 130 тысяч рублей с банковской карты

Полицейские раскрыли кражу денег со счета 55-летнего жителя Рязанской области. Мужчина обратился в отдел полиции Московского района Рязани после пропажи банковской карты. Позже он обнаружил, что со счета списали почти все деньги — 130 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, заявитель приехал в Рязань на заработки вместе с приятелями — мужчиной и женщиной. На выходных компания устроила застолье с алкоголем. За покупками несколько раз отправляли женщину. Через пару дней мужчины заметили, что знакомая исчезла, а вместе с ней пропала и банковская карта.

Полицейские установили места, где злоумышленница расплачивалась картой, и по маршруту вычислили дом, в котором она скрывалась. Женщину задержали во дворе дома.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Ей грозит до шести лет лишения свободы.