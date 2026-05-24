В Рязани проверили ремонт дорог и благоустройство парков

Заместитель главы администрации Рязани Михаил Давыдов проверил, как в городе ремонтируют дороги и благоустраивают общественные пространства. На улице Введенской сейчас меняют покрытие проезжей части и ремонтируют тротуары. Позже здесь обновят дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируют к началу июля. На площади Мичурина продолжается ремонт дороги. К 1 августа подрядчик должен заменить покрытие, частично обновить бордюры, привести в порядок тротуары и нанести разметку.

На Московском шоссе возле железнодорожного путепровода дорогу расширяют. Здесь обустроят велодорожки, обновят проезжую часть и тротуары. Сейчас рабочие переносят коммуникации и укрепляют основание насыпи. Полностью завершить проект планируют к концу года.

Новый этап благоустройства скоро начнется и на Черезовских прудах. В парке установят туалеты, беседки, качели и скамейки. Кроме того, подрядчикам поручили быстрее привести в порядок дорожки и прибрежную территорию.

В микрорайоне Недостоево создают прогулочную зеленую зону с детской и спортивной площадками, освещением, видеонаблюдением, лавочками и урнами.

Во время объезда Михаил Давыдов поручил усилить уборку улиц, заменить старые дорожные знаки и привести в порядок прилегающие территории.