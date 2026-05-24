В Касимовском округе произошел хлопок в квартире

Утром 24 мая в микрорайоне Приокский Касимовского округа произошел хлопок в квартире. Сообщение о происшествии поступило в 09:20, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. Для ликвидации последствий на место направили 20 человек и восемь единиц техники. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.

В МЧС напомнили, что вызвать экстренные службы можно по телефонам 101 и 112.