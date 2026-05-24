У моста через реку Быстрец в Рязани образовалась стихийная свалка

Жители Рязани пожаловались на стихийную свалку у моста через реку Быстрец. Пост с фотографиями мусора появился в соцсетях. По словам горожан, отходы выбросили недалеко от контейнерной площадки — до мусорных баков около ста метров. «Люди, которые это творят, вы свиньи!» — возмутились авторы публикации.