СК начал проверку после жалоб на газовую трубу в Пронске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после жалоб жителей Пронска Рязанской области на возможное нарушение их прав. Поводом стала информация в соцсетях о проблемах на улице К. Г. Маничкина. Местные жители сообщили, что между двумя жилыми домами на поверхности проходит газовая труба, повреждение которой может привести к утечке газа. В СУ СК России по Рязанской области организовали процессуальную проверку.

Кроме того, по словам жителей, сети водоснабжения на этом участке находятся в плохом состоянии, из-за чего регулярно происходят коммунальные аварии и затопления улицы.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Олегу Васильеву доложить о ходе проверки и мерах, которые примут для решения проблемы. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате СК России.