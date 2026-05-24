Рязанские врачи спасли двух новорожденных весом менее 500 граммов

Врачи Рязанского перинатального центра выходили двух девочек, которые появились на свет на 24-й неделе беременности с весом всего по 490 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
София и Александра почти месяц находились в отделении реанимации новорожденных. После этого еще 110 дней за ними наблюдали специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.
Около пяти месяцев врачи помогали малышкам стабилизировать состояние, лечили осложнения, связанные с экстремально ранним рождением, и постепенно переводили их на самостоятельное дыхание и питание.
В итоге обе девочки набрали вес до трех килограммов и отправились домой вместе с родителями. День выписки совпал с предполагаемой датой их рождения, если бы беременность прошла полный срок.
Фото: Рязанский областной перинатальный центр.