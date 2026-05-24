Рязанские врачи спасли двух новорожденных весом менее 500 граммов

Врачи Рязанского перинатального центра выходили двух девочек, которые появились на свет на 24-й неделе беременности с весом всего по 490 граммов. София и Александра почти месяц находились в отделении реанимации новорожденных. После этого еще 110 дней за ними наблюдали специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Около пяти месяцев врачи помогали малышкам стабилизировать состояние. В итоге обе девочки набрали вес до трех килограммов и отправились домой вместе с родителями.

Около пяти месяцев врачи помогали малышкам стабилизировать состояние, лечили осложнения, связанные с экстремально ранним рождением, и постепенно переводили их на самостоятельное дыхание и питание.

В итоге обе девочки набрали вес до трех килограммов и отправились домой вместе с родителями. День выписки совпал с предполагаемой датой их рождения, если бы беременность прошла полный срок.

Фото: Рязанский областной перинатальный центр.