Россияне массово сообщают о сбое в работе DeepSeek
Пользователи из России начали массово жаловаться на проблемы в работе нейросети DeepSeek. По данным сервиса «Сбой. рф», за последние сутки поступило около 2,3 тысячи жалоб. На фоне сбоя в СМИ появилась информация о возможной блокировке сервиса. Однако в Роскомнадзоре заявили, что не вводили ограничений в отношении DeepSeek.
Больше всего сообщений о неполадках пришло из Москвы — около 30%. Еще 15% жалоб зафиксировали в Санкт-Петербурге.
На фоне сбоя в СМИ появилась информация о возможной блокировке сервиса. Однако в Роскомнадзоре заявили, что не вводили ограничений в отношении DeepSeek. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Фото: «Сбой. рф».