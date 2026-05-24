Разработка РязГМУ завоевала золотую медаль на выставке в Белграде

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова получил золотую медаль имени Николы Тесла за разработку лапароскопического тренажера LaPro Smart. Проект представили на 68-й Международной технической выставке International Technical Fair Belgrade 2026 в Сербии. Разработку создали совместно с компанией AgniMedtech. LaPro Smart предназначен для отработки лапароскопических навыков у студентов, ординаторов и хирургов. Тренажер помогает совершенствовать практические умения в условиях, приближенных к реальной работе в клинике.

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова получил золотую медаль имени Николы Тесла за разработку лапароскопического тренажера LaPro Smart. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Проект представили на 68-й Международной технической выставке International Technical Fair Belgrade 2026 в Сербии. Разработку создали совместно с компанией AgniMedtech.

LaPro Smart предназначен для отработки лапароскопических навыков у студентов, ординаторов и хирургов. Тренажер помогает совершенствовать практические умения в условиях, приближенных к реальной работе в клинике.

Разработку представили в рамках международного конкурса изобретений при поддержке клуба «Архимед» и Ассоциации изобретателей Белграда.

По итогам конкурса тренажер получил золотую медаль имени Николы Тесла.

Фото: Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.