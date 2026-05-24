На Московском в Рязани загорелся жилой дом
В Рязани в районе Московского произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По словам местных жителей, на место происшествия оперативно прибыли три пожарные машины и бригада скорой помощи. Информация о пострадавших пока не поступала. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
