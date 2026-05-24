Глава Минтруда спрогнозировал рост размера маткапитала выше 1 млн рублей

Размер материнского капитала в ближайшие годы превысит 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По словам министра, выплату ежегодно индексируют, а сама мера поддержки помогает семьям решать жилищные вопросы. Он добавил, что многодетные семьи также могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки после рождения третьего ребенка.

Программу материнского капитала запустили в России в 2007 году. С 2020 года выплату начали оформлять не только после рождения второго, но и первого ребенка.