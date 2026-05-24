Фильм Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Картина стала первой работой режиссера почти за десять лет. В основу сюжета лег фильм Клода Шаброля «Неверная жена» 1968 года. Главный герой — бизнесмен, который в 2022 году сталкивается с требованием передать в военкомат данные сотрудников для мобилизации и одновременно узнает об измене супруги.

Сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. Съемки прошли в Латвии. В фильме сыграли Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.

Главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу.

