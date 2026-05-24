Движение по наплавному мосту у села Троица временно перекроют

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица временно приостановят из-за технических работ. Ограничения будут действовать 24 мая с 13:00 до 15:00. Причиной стала корректировка понтонной конструкции переправы после изменения уровня воды.