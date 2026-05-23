В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за ливней и грозы

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца текущих суток на территории области ожидаются интенсивные дожди с грозами. Во время грозы ветер усилится до 12-17 метров в секунду, а в дневное время в отдельных районах порывы могут достигать 23 метров в секунду. Не исключено также выпадение града в некоторых муниципалитетах. В МЧС порекомендовали гражданам проявлять бдительность и по возможности воздержаться от длительных прогулок на открытом воздухе.

Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погоды. Рассылка от РСЧС пришла на телефоны к жителям региона.

