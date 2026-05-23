В Рязани стартовал окружной форум Комитета семей воинов Отечества

По словам главы региона, площадка стала ключевой для обмена опытом в поддержке участников специальной военной операции и их близких. В Рязань съехались активисты комитета, волонтеры, общественники и специалисты социальной сферы из субъектов ЦФО. Малков отметил, что Комитет семей воинов Отечества объединяет свыше 10 тысяч человек по всей стране. В его работе участвуют матери и жены военнослужащих, которые оказывают масштабную помощь бойцам и их семьям.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своих соцсетях, что в региональном центре стартовал форум Комитета семей воинов Отечества для представителей Центрального федерального округа.

По словам главы региона, площадка стала ключевой для обмена опытом в поддержке участников специальной военной операции и их близких. В Рязань съехались активисты комитета, волонтеры, общественники и специалисты социальной сферы из субъектов ЦФО.

Малков отметил, что Комитет семей воинов Отечества объединяет свыше 10 тысяч человек по всей стране. В его работе участвуют матери и жены военнослужащих, которые оказывают масштабную помощь бойцам и их семьям.

В ходе форума губернатор вместе с руководителем КСВО Юлией Белеховой обсудил вопросы поддержки защитников, патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. В Рязанской области совместно с комитетом организована правовая и психологическая помощь, ведется адресная работа с семьями участников СВО.

Также Малков напомнил, что регион продолжает направлять гуманитарные грузы на передовую — уже отправлено более 200 тонн. В 2026 году в области начали работу четыре муниципальных штаба помощи семьям военнослужащих, опыт которых планируют распространить на другие округа региона.