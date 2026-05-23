В Рязани из-за аварии отключили свет больше чем на 10 улицах
Отмечается, что свет отключился в 10:38 в результате технологического нарушения. Электричества нет по следующим улицам и адресам: Библиотечная; Интернатская; Мервинская; Речная; Советская; Михайловское шоссе; Пойменная; Пойменный проезд; Павловская; Ситниковаская; Речная; с/т Авангард; поселок Мехзавода. Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения у рязанцев. Ремонтные работы завершат в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани из-за аварии отключили свет больше чем на 10 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 23 мая.
