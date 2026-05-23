Умер чемпион СССР 1969 года, игравший за рязанский «Спартак»

Футболисту было 83 года. Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. Сергей Рожков выступал за московский «Спартак», «Кайрат» из Алма-Аты и рязанский «Спартак». В составе московского клуба он также стал двукратным обладателем Кубка СССР. После завершения карьеры игрока Сергей Егорович остался в футболе. В 1984 году он входил в тренерский штаб московского «Спартака», позднее работал с командами по футзалу. «Спартак» выразил соболезнования семье и близким Сергея Рожкова.

Скончался бывший полузащитник московского «Спартака» Сергей Рожков. Информация о смерти футболиста поступила от пресс-службы красно-белых.

Футболисту было 83 года. Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь.

Сергей Рожков выступал за московский «Спартак», «Кайрат» из Алма-Аты и рязанский «Спартак». В составе московского клуба он также стал двукратным обладателем Кубка СССР.

После завершения карьеры игрока Сергей Егорович остался в футболе. В 1984 году он входил в тренерский штаб московского «Спартака», позднее работал с командами по футзалу.

«Спартак» выразил соболезнования семье и близким Сергея Рожкова.

Фото — ФК «Спартак-Москва».