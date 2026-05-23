Рязанец пойман на незаконной рыбалке в Пителинском округе

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, рязанца поймали на озере Святое около села Высокие Поляны во время патрулирования водоемов. Мужчина успел поймать пять особей рыбы, используя запрещенное орудие лова, написали в полиции. Полицейские изъяли сеть и добычу при осмотре места происшествия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). «Мужчина признал вину и выразил раскаяние», — отмечается в сообщении ведомства. В настоящее время по делу проводится дознание в межмуниципальном отделе МВД России «Сасовский». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

