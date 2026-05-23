Рязанцам рассказали о погоде на 24 мая

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами гроза. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 10…15°С, днем прогреется до 21…26°С.