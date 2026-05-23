Дачные выходные опаснее для спины, чем офис — остеопат

Основную нагрузку на позвоночник создает не сидячая работа, а активные выходные на даче, предупредил остеопат Дмитрий Симкин. Материал с его комментарием опубликован в «Газете.Ru».

Особенно вредна работа в наклоне — прополка, посадка растений: длительное положение с округленной спиной давит на поясницу и межпозвонковые диски. Риск усиливают старые травмы и хронические зажимы в мышцах — одно неловкое движение может спровоцировать «прострел» или спазм. Не менее опасны подъем тяжестей с поворотом корпуса, рывковые движения, работа лопатой или задачи с поднятыми руками — они перегружают не только поясницу, но и шею с плечами.

Если спину «прихватило», нужно сразу прекратить нагрузку, занять щадящее положение (например, лечь на спину с согнутыми ногами) и избегать резких движений. Главный совет для профилактики — не делать все дела за один день, чаще менять позу, делать перерывы и вовремя работать с хроническим напряжением в теле.