Apple в 2025 году удалила из App Store в России рекордное количество приложений

По данным отчета Apple о прозрачности, в 2025 году из российского сегмента App Store было исключено 1213 приложений — это максимальный показатель за все годы наблюдения. В 2024 году платформа лишилась 171 приложения, в 2023-м — всего 12, а в 2022-м — семи. В компании подчеркнули, что удаление контента происходит исключительно по официальным запросам государственных органов тех стран, где работает магазин. При этом Россия оказалась на первом месте по числу исключенных приложений, за ней следуют Вьетнам (335), материковый Китай (196), Южная Корея (108) и Индия (54).

По данным отчета Apple о прозрачности, в 2025 году из российского сегмента App Store было исключено 1213 приложений — это максимальный показатель за все годы наблюдения. На отчет обратили внимание в РБК.

В 2024 году платформа лишилась 171 приложения, в 2023-м — всего 12, а в 2022-м — семи.

В компании подчеркнули, что удаление контента происходит исключительно по официальным запросам государственных органов тех стран, где работает магазин. При этом Россия оказалась на первом месте по числу исключенных приложений, за ней следуют Вьетнам (335), материковый Китай (196), Южная Корея (108) и Индия (54).