Жительница Путятина пожаловалась на заваленные мусором кладбища

Жительница Путятина обратила внимание на проблему мусора на кладбищах. По ее словам, контейнеры переполнены, отходы долго не вывозят, а большую часть мусора составляют искусственные цветы и венки. Женщина рассказала, что приехала на кладбище, чтобы прибраться на могилах родственников, но потом увидела горы пластиковых букетов рядом с переполненными контейнерами.

Жительница Путятина обратила внимание на проблему мусора на кладбищах. По ее словам, контейнеры переполнены, отходы долго не вывозят, а большую часть мусора составляют искусственные цветы и венки. Пост с жалобой появился в соцсетях.

Женщина рассказала, что приехала на кладбище, чтобы прибраться на могилах родственников, но потом увидела горы пластиковых букетов рядом с переполненными контейнерами.

«Конечно, все искусственное долговечнее живого, но ведь тоже не вечно. А выгоревшие на солнце или потрескавшиеся от мороза цветы выглядят даже непригляднее, чем усохшие натуральные», — отметила она.

По словам рязанки, люди массово покупают яркие искусственные букеты к праздникам, однако уже через несколько недель они превращаются в мусор, который не разлагается в земле.