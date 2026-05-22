Всем жильцам дома в Рязани сделали перерасчет отопления из-за найденной ошибки

Рязанец, проживающий в доме № 8 корп. 1 на улице Колхозная, обратился в инспекцию с жалобой на неправильное начисление платы за отопление. Отмечается, что коммунальная услуга «отопление» в этом доме предоставляется через котельную, расположенную на территории. В ходе проверки стало известно, что начисления за отопление и горячее водоснабжение действительно произведены некорректно. В результате провели перерасчет всем жильцам дома. Сумма перерасчета составила 73 088,40 рублей за отопление и 162 793,89 рублей за горячее водоснабжение.

