ВС РФ освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области

За неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ. Средствами ПВО сбиты 46 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 4184 БПЛА.