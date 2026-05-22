Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
28°
Сбт, 23
23°
Вск, 24
21°
ЦБ USD 71.21 0.42 23/05
ЦБ EUR 82.54 -0.73 23/05
Нал. USD 74.12 / 74.00 22/05 17:07
Нал. EUR 88.76 / 89.00 22/05 17:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
3 часа назад
218
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 589
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 851
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Врачи спасли рязанку с инсультом — она не сразу заметила онемения части тела
Рязанские врачи спасли 82-летнюю жительницу Шиловского района с инсультом. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Жительница Шиловского района проснулась и не заметила, что правая нога и рука не «слушаются». Спустя некоторое время пенсионерка упала, родственники вызвали скорую. Бригада медиков предварительно поставила инсульт и доставила пациентку в Шиловскую ЦРБ. Врачи провели осмотр и стали готовить к тромболизису. Состояние стабилизировали. На консилиуме решили доставить женщину в ОКБ для дальнейшего обследования и лечения.

Рязанские врачи спасли 82-летнюю жительницу Шиловского района с инсультом. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Жительница Шиловского района проснулась и не заметила, что правая нога и рука не «слушаются». Спустя некоторое время пенсионерка упала, родственники вызвали скорую. Бригада медиков предварительно поставила инсульт и доставила пациентку в Шиловскую ЦРБ.

Врачи провели осмотр и стали готовить к тромболизису. Состояние стабилизировали. На консилиуме решили доставить женщину в ОКБ для дальнейшего обследования и лечения.

«Тромболизис — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга.

Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

В ОКБ пациентку осмотрели: выяснилось, что у нее онемела правая часть, говорить пенсионерка не могла. Врачи заподозрили тромбоз крупной артерии. Врачи извлекли сгусток крови, который мешал кровотоку, — из сонной и мозговой артерий достали тромб.

«Пациентку удалось спасти без каких-либо серьезных нарушений», — указано в сообщении.

Женщину в удовлетворительном состоянии выписали.

Фото: минздрав Рязанской области.