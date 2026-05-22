Врачи спасли рязанку с инсультом — она не сразу заметила онемения части тела

Рязанские врачи спасли 82-летнюю жительницу Шиловского района с инсультом. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Жительница Шиловского района проснулась и не заметила, что правая нога и рука не «слушаются». Спустя некоторое время пенсионерка упала, родственники вызвали скорую. Бригада медиков предварительно поставила инсульт и доставила пациентку в Шиловскую ЦРБ. Врачи провели осмотр и стали готовить к тромболизису. Состояние стабилизировали. На консилиуме решили доставить женщину в ОКБ для дальнейшего обследования и лечения.

Рязанские врачи спасли 82-летнюю жительницу Шиловского района с инсультом. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Жительница Шиловского района проснулась и не заметила, что правая нога и рука не «слушаются». Спустя некоторое время пенсионерка упала, родственники вызвали скорую. Бригада медиков предварительно поставила инсульт и доставила пациентку в Шиловскую ЦРБ.

Врачи провели осмотр и стали готовить к тромболизису. Состояние стабилизировали. На консилиуме решили доставить женщину в ОКБ для дальнейшего обследования и лечения.

«Тромболизис — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга.

Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

В ОКБ пациентку осмотрели: выяснилось, что у нее онемела правая часть, говорить пенсионерка не могла. Врачи заподозрили тромбоз крупной артерии. Врачи извлекли сгусток крови, который мешал кровотоку, — из сонной и мозговой артерий достали тромб.

«Пациентку удалось спасти без каких-либо серьезных нарушений», — указано в сообщении.

Женщину в удовлетворительном состоянии выписали.

Фото: минздрав Рязанской области.