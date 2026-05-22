В субботу в Рязанской области пройдет ливень

В субботу, 23 мая, в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днём местами ожидается ливень, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12, +17°С, днём поднимется до +23, +28°С.