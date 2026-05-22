В спортивной школе ХК «Рязань-ВДВ» закрыли сезон 2025-2026

Во Дворце спорта «Олимпийский» прошло торжественное закрытие сезона для воспитанников спортивной школы хоккейного клуба «Рязань-ВДВ». В прошедшем сезоне хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» участвовали в трех первенствах и везде показали высокие результаты. Фигуристы спортивной школы в этом году представляли регион на соревнованиях различного уровня. Лучших фигуристов отметили почетными грамотами, среди них победители огромного количества соревнований: Диана Нагайцева, Устинья Бакши, Тимофей Афанасьев, Захар Тюмерин.

С успешным окончанием сезона юных спортсменов поздравили почетные гости, среди них: министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис, Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира по хоккею Андрей Николишин, член зала славы Отечественного хоккея, почетный спортивный судья России Виктор Губернаторов, Президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов.

«Рязанскую школу всегда отличало упорство и неуступчивость и это просматривается на протяжении всех матчей, независимо от того, какой возраст играет. Они никогда не сдаются, они всегда играют до конца, до финального свистка», — отметил Андрей Николишин.

По словам директора ХК «Рязань-ВДВ», депутата рязанской городской думы Олега Смирнова, за последние годы школа сделала большой шаг вперед, что подтверждает большое количество наград. Он пожелал спортсменам никогда не сдаваться, идти вперед и защищать дальше честь рязанского региона. Также Олег Смирнов поблагодарил родителей и тренеров за большой вклад в развитие подрастающего поколения.

Хоккеисты 2015 года рождения стали серебряными призерами Кубка города Москвы. Успешно представили наш регион в Первенстве Москвы хоккеисты 2010, 2014, 2016 годов рождения. Сразу 5 команд стали победителями Первенства Центрального федерального округа. Хоккеисты 2010 и 2015 годов рождения стали победителями 2 группы Первенства Московской области.

Воспитанники 2017 года рождения участвовали в Кубке Федерации хоккея Москвы, обеспечив себе на следующий сезон место в группе Б первенства столицы. Воспитанники 2009 и 2010 годов рождения стали победителями Первенства ЦФО по хоккею 3*3 и приняли участие во Всероссийских соревнованиях 3*3 Кубок Чемпионов.

47 воспитанников окончили обучение в спортивной школе и готовы приступить к выступлению в профессиональных хоккейных лигах.

Справка:

Спортивная школа ХК «Рязань-ВДВ» обучает детей по двум направлениям: фигурное катание на коньках и хоккей с шайбой. Записать ребенка на занятия можно по телефону: 8 (4912)90-44-74.