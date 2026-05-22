В Сапожке установили электрозрядку для транспорта

Станцию для электрозарядки установили на улице Революции. Станция поддерживает три типа разъемов (CCS Combo 2, CHAdeMO, GB/T) и обеспечивает динамическую балансировку мощности при одновременной зарядке до трех электромобилей.