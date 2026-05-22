В Рязанском округе проведут бесплатную вакцинацию собак и кошек

Специалисты Рязанской районной ветеринарной станции 23 мая проведут бесплатную вакцинацию домашних животных в селе Поляны. Мобильная бригада будет работать по нескольким адресам. Владельцам собак и кошек напомнили, что отказ от вакцинации животных против бешенства может повлечь административную ответственность. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 35-03-49.