В Рязанском округе проведут бесплатную вакцинацию собак и кошек
Специалисты Рязанской районной ветеринарной станции 23 мая проведут бесплатную вакцинацию домашних животных в селе Поляны. Мобильная бригада будет работать по нескольким адресам. Владельцам собак и кошек напомнили, что отказ от вакцинации животных против бешенства может повлечь административную ответственность. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 35-03-49.
Специалисты Рязанской районной ветеринарной станции 23 мая проведут бесплатную вакцинацию домашних животных в селе Поляны. Об этом сообщили в администрации Рязанского округа.
Мобильная бригада будет работать по нескольким адресам:
- с 10:00 до 10:20 — улица Новая, около дома № 12;
- с 10:25 до 10:45 — улица Терехина, около дома № 4;
- с 10:50 до 11:10 — улица Новоселов, около дома № 1;
- с 11:15 до 11:35 — улица Советская, 2Б, у стадиона;
- с 11:40 до 12:00 — улица Молодежная, около дома № 11;
- с 12:05 до 12:25 — улица Молодежная, около катка;
- с 12:30 до 12:50 — улица Ряжская, около дома № 9.
Владельцам собак и кошек напомнили, что отказ от вакцинации животных против бешенства может повлечь административную ответственность.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 35-03-49.