В Рязанском ЦПКиО высадили новые деревья и пересадили старые

В рамках начавшегося этапа благоустройства парка, директор ООО «Техногрупп» Алексей Лебедев сообщил о планах по высадке новых деревьев и пересадке уже имеющихся. В парке появятся сосны, ели и черемуха Маака, а также пересаживаются молодые деревья ясени, канадского клена, липы, дуба, березы и ирги. Отмечается, что для пересадки используется специальная техника, которая помогает сохранить корневую систему деревьев. Молодая поросль, которая обычно вырубается, будет пересажена с тщательной заботой. Для обеспечения лучшей приживаемости деревья обильно поливают и используют удобрения и мульчу для сохранения влаги. Кроме того, предусмотрена система полива, которую в дальнейшем передадут городу для ухода за парком.

В Рязанском ЦПКиО продолжается озеленение. Об этом пишет ИД «Пресса».

Фото: ИД «Пресса».