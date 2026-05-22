В Рязанской области засняли семью кабанов со множеством детенышей

Об этом сообщили в соцсетях. Животных заметили в Клепиковском районе. На видео можно увидеть, как сначала через дорогу проходит взрослый кабан, вероятно, отец семейства, затем пробегает множество маленьких кабанчиков, а их строй замыкает кабаниха-мама.