В Рязанской области выявили некачественный ветпрепарат

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило об изъятии из обращения серии ветеринарного препарата «Эшрифаг». Речь идет о серии 007 со сроком годности до июня 2027 года. Препарат произвела «Армавирская биофабрика». Во время проверки специалисты выявили несоответствие требованиям качества по показателям концентрации фаговых частиц Escherichia coli, Salmonella enteritidis и Salmonella infantis. Ведомство потребовало от хозяйствующих субъектов изъять препарат из обращения и хранить его отдельно до подтверждения качества.