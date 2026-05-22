В Рязанской области выявили некачественный ветпрепарат
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило об изъятии из обращения серии ветеринарного препарата «Эшрифаг». Речь идет о серии 007 со сроком годности до июня 2027 года. Препарат произвела «Армавирская биофабрика». Во время проверки специалисты выявили несоответствие требованиям качества по показателям концентрации фаговых частиц Escherichia coli, Salmonella enteritidis и Salmonella infantis. Ведомство потребовало от хозяйствующих субъектов изъять препарат из обращения и хранить его отдельно до подтверждения качества.
В Россельхознадзоре напомнили, что использование некачественных ветеринарных препаратов может угрожать здоровью животных и снижать эффективность лечения и профилактики заболеваний.