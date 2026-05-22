В Рязанской области проверили содержание осужденных в исправительном центре

Заместитель прокурора области Александр Качуренко провел проверку состояния законности и условий содержания осужденных к принудительным работам в исправительном центре, расположенном в селе Льгово. Отмечается, в данном учреждении на учете состоят более 220 осужденных, которые проживают в специальном общежитии и привлечены к труду на промышленных предприятиях. Во время проверки оценили соблюдение требований пожарной безопасности, материально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологических норм, а также состояние воспитательной работы с осужденными. Качуренко в сопровождении руководства учреждения обошел жилые и коммунально-бытовые помещения, а также помещения для нарушителей. Кроме того, был проведен прием осужденных.

Заместитель прокурора области Александр Качуренко провел проверку состояния законности и условий содержания осужденных к принудительным работам в исправительном центре, расположенном в селе Льгово. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Отмечается, в данном учреждении на учете состоят более 220 осужденных, которые проживают в специальном общежитии и привлечены к труду на промышленных предприятиях.

Во время проверки оценили соблюдение требований пожарной безопасности, материально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологических норм, а также состояние воспитательной работы с осужденными.

Качуренко в сопровождении руководства учреждения обошел жилые и коммунально-бытовые помещения, а также помещения для нарушителей. Кроме того, был проведен прием осужденных. Итоги проверки, выявленные проблемные вопросы и пути их решения обсудили на оперативном совещании.