В ГАИ попросили рязанцев не допускать детей к управлению мотоциклами и скутерами

В рязанской ГАИ обратились к родителям с просьбой не допускать детей и подростков к управлению мотоциклами, скутерами и мопедами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Управления Госавтоинспекции Сергей Романов предупредил, что подростки не имеют необходимых навыков и реакций, а их поездки часто заканчиваются тяжелыми травмами или гибелью.

Родителям напомнили: за руль можно садиться только с достижением нужного возраста и при наличии прав. Взрослых призвали не передавать ключи, не закрывать глаза на просьбы «покататься» и контролировать детей, чтобы не нести потом груз вины.

Фото: пресс-служба ГАИ по Рязанской области.