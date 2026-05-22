В Рязани жители сообщили о нашествии комаров в Недостоеве, Канищеве и Семчине

Рязанцы обратили внимание на массовое нашествие комаров в микрорайонах Недостоево, Канищево и Семчино. По их словам, такого давно не было. Люди указали, что вокруг много водоемов, озер, реки и болота, где насекомые размножаются.

Горожане предположили, что обработка от личинок должна проводиться по графикам, и спросили, почему до сих пор не обработаны водоёмы и трава вдоль них.