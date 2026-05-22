В Рязани зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в городе признан высоким: в 24% случаев содержание вредных веществ превышало предельно допустимую разовую норму. Больше всего воздух портили формальдегид и диоксид азота, особенно в микрорайоне Строитель.

В Рязани зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.

По данным Росгидромета, в Рязани ежедневно брали пробы воздуха на четырех стационарных постах, четыре раза в сутки. Всего было проанализировано 3120 проб по девяти веществам.

Уровень загрязнения воздуха в городе признан высоким: в 24% случаев содержание вредных веществ превышало предельно допустимую разовую норму. Больше всего воздух портили формальдегид и диоксид азота, особенно в микрорайоне Строитель.

При этом содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу не превышало санитарных норм.