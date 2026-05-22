В Рязани расходы на выпускные для 9-х и 11-х классов выросли на 15%

В этом году родителям 9-классников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32—33 тысячи рублей, родителям 11-классников — 44—46 тысяч. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 15000 рублей, а для 11 класса — 22000 рублей.

Об этом сообщает SuperJob.

