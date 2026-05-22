В Рязани оштрафовали 12 человек за проведение земляных работ без разрешения

С начала 2026 года в Рязани привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территории общего пользования без необходимого разрешения 12 человек. Как уточнили в административных комиссиях при администрации города, общая сумма штрафов составила 297 тысяч рублей. Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение земляных работ без разрешения влечет за собой штрафы: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

С начала 2026 года в Рязани привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территории общего пользования без необходимого разрешения 12 человек.

Как уточнили в административных комиссиях при администрации города, общая сумма штрафов составила 297 тысяч рублей.

Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение земляных работ без разрешения влечет за собой штрафы: