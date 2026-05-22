В Рязани мужчина изрезал ножом соседа, ему грозит срок

Установлено, что в марте 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице соседа. Из-за «резко возникшей» личной неприязни злоумышленник ударил знакомого ножом в область головы и груди. Потерпевший покинул место происшествия и обратился за медпомощью. На 44-летнего мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). За совершение преступления грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный райсуд.

В Рязани мужчина изрезал ножом соседа, ему грозит срок. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

