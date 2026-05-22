В Госдуме предложили не наказывать студентов за 10% ИИ в работах

Депутаты фракции «Новые люди» предложили не снижать оценки студентам за использование искусственного интеллекта в учебных работах, если доля ИИ-контента не превышает 10%. Письмо направили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, сообщает ТАСС. Авторы инициативы считают, что такой показатель не должен автоматически становиться причиной недопуска к защите или обвинений в недобросовестности. По их мнению, преподаватели должны оценивать прежде всего содержание работы, аргументацию, источники и способность студента защитить свои выводы.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили не снижать оценки студентам за использование искусственного интеллекта в учебных работах, если доля ИИ-контента не превышает 10%. Письмо направили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы считают, что такой показатель не должен автоматически становиться причиной недопуска к защите или обвинений в недобросовестности. По их мнению, преподаватели должны оценивать прежде всего содержание работы, аргументацию, источники и способность студента защитить свои выводы.

«Такой показатель должен быть основанием для содержательного анализа работы, но не для автоматического применения негативных последствий», — говорится в обращении.

Депутаты также предложили разработать единые рекомендации для вузов по проверке работ с использованием нейросетей. В них могут включить правила допустимого применения ИИ и порядок проверки спорных случаев.

В 2025 году система «Антиплагиат» выявила признаки использования ИИ в 15,3% из более чем 8 млн проверенных работ.