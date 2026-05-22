В Горроще перекрыли участок дороги
Из-за проведения аварийно-ремонтных работ на улице 2-я Линия 22 мая с 8.00 до 13.00 закрыли движение транспорта от дома № 25а до пересечения с улицей Шевченко. На время ремонта установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
