Управление дорожного хозяйства обязали установить ограждения у детсада в Рязани

21 мая Советским районным судом Рязани вынесено решение по административному иску прокурора района в интересах неопределенного круга лиц против Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города.

Суд признал незаконным бездействие управления в отношении установки ограждений у нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного возле МБДОУ «Детский сад № 119».

Установлено, что на данном участке дороги отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения, что создает угрозу безопасности дорожного движения и жизни воспитанников детсада. Суд отметил, что управление обязано содержать и ремонтировать автомобильные дороги местного значения, однако меры по установке ограждений не были предприняты.

Суд обязал Управление дорожного хозяйства и транспорта установить ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 до 31 декабря 2026 года.