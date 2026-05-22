Суд обязал рязанца сохранить историческое здание начала ХХ века

26 апреля в Рязани состоялось заседание суда, на котором рассмотрели иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда. Иск требовал обязать Н. сохранить исторический жилой дом, построенный в начале ХХ века по адресу: Рязань, ул. Свободы, 39. Суд удовлетворил требование. Теперь Н. должен разработать проект для сохранения здания и получить одобрение экспертов до 31 декабря 2028 года. Кроме того, необходимо будет провести работы по сохранению дома до 31 декабря 2031 года, следуя требованиям закона о культурном наследии.

